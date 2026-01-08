SOUZIE-Q, IL CUORE ABRUZZESE DI ROCKY MARCIANO CON I DISEGNI DI CARMINE DI GIANDOMENICO

È profondamente abruzzese il cuore di “Souzie-Q. Un ritratto di Rocky Marciano”, monumentale graphic novel edita da Sergio Bonelli Editore. Abruzzese è l’origine del protagonista, abruzzese è il sangue che scorre nella sua storia, abruzzese è anche il trittico di autori che firma l’opera.

Il volume è scritto e sceneggiato da Francesco Colafella, disegnato in collaborazione con Carmine Di Giandomenico e impreziosito dalla straordinaria partecipazione di Tanino Liberatore: tre firme d’eccellenza, tutte legate all’Abruzzo, che danno forma a un racconto potente e intimo dedicato a Rocky Marciano, leggendario campione dei pesi massimi, unico nella storia della categoria a ritirarsi imbattuto.

L’opera è stata presentata a sorpresa durante l’ultima edizione di Lucca Comics & Games, suscitando immediatamente grande clamore tra gli appassionati di fumetto e pugilato, la nona arte e la noble art. Un entusiasmo più che comprensibile, vista la statura del protagonista – noto come The Brockton Blockbuster – e il prestigio degli autori coinvolti.

“Souzie-Q” non è una semplice biografia illustrata, ma un ritratto stratificato, un racconto che va oltre la cronaca sportiva. È un vero e proprio “volo a planare” che prende avvio dalla tarda adolescenza di Marciano e accompagna il lettore fino a quel tragico 31 agosto 1969, quando il campione perde la vita in un incidente aereo a Newton, nello Iowa, alla vigilia del suo 46° compleanno.

La genesi del progetto

A raccontare l’origine e l’anima del libro è lo stesso Francesco Colafella:

«L’idea di raccontare il mito di Rocky Marciano mi accompagna da quando ero bambino. Non è mai stato un progetto chiuso in un cassetto: è cresciuto con me. Nel 2019 ho trovato la chiave narrativa del racconto. L’anima del libro è l’allenamento rigoroso di Rocky, messo in parallelo con i passi del ballo sulla canzone “Suzie Q”. Da quel ballo nasce il soprannome del suo micidiale destro, e proprio durante un ballo incontrò la donna che sarebbe diventata la sua compagna di vita».

Basandosi esclusivamente su fatti reali, Colafella ha costruito una trama che si sviluppa su tre piani narrativi distinti ma complementari: l’aspetto intimo, raccontato attraverso lo sguardo della figlia; l’uomo in divenire, lungo il suo percorso umano; il Campione, attraverso le vittorie sul ring.

«Parlandone con il Maestro Liberatore – prosegue Colafella – ho trovato un interesse immediato, che ha portato Carmine Di Giandomenico a salire a bordo. Si è offerto di realizzare il layout dell’intero libro, una sorta di promemoria visivo che abbiamo utilizzato durante tutta la lavorazione. Ognuno di noi ha curato un “capitolo” secondo la propria sensibilità e il proprio stile. È stato un vero lavoro di squadra».

Il risultato è un’opera corale, intensa e visivamente potente, che restituisce tutta la complessità del mito di Rocky Marciano, trasformando la sua storia in un racconto universale di disciplina, sacrificio e destino.