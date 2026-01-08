GIULIANOVA/ ANCORA CONDIZIONI DI MALTEMPO E DI FORTE VENTO. LA PROTEZIONE CIVILE DIRAMA L’ALLERTA. IL SINDACO FIRMA L’ORDINANZA

La Protezione Civile Nazionale ha diramato ieri un avviso di condizioni meteo avverse che si protrarranno anche per le prossime ore e che prevedono forti raffiche di vento. In seguito all’allerta, in previsione di possibili schianti di alberi o di parti di essi, il Sindaco Jwan Costantini ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente.

La disposizione vieta l’accesso ai parchi pubblici e alle aree verdi comunali, compresi i parchi Franchi, Vuillermin, Cerasari, Annunziata, Cerulli, Matteotti di Colleranesco e Villa Pozzoni, la pineta sul Salinello. Da evitare , nelle ore di allerta, lo stazionamento in tutti i siti in cui sono presenti alberi.