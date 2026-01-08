“LA POLIZIA DI STATO ARRESTA UN UOMO SORPRESO CON 20 DOSI DI COCAINA. LE SEGNALAZIONI SONO ARRIVATE DAI CITTADINI SULL’APP YOUPOL”

È stato sorpreso grazie alle segnalazioni dei cittadini nell’app Youpol ed è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Come è noto, l’app Youpol, scaricabile gratuitamente da App Store e Play Store per smartphone, tablet e computer, consente l’accesso con registrazione utente o in forma anonima e l’invio di messaggi e immagini direttamente alle centrali operative della Questure. L’app Youpol non sostituisce il numero di emergenza, ma rappresenta una modalità “smart” di contatto con la Polizia di Stato.

Ieri, nel corso di uno specifico servizio finalizzato a verificare quanto segnalato dalla cittadinanza nell’app Youpol, i poliziotti della Squadra Mobile di Teramo hanno arrestato in flagranza un ragazzo albanese di 22 anni per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il predetto è stato fermato nei pressi della sua abitazione di Bellante Stazione. Appena bloccato dagli equipaggi della Squadra Mobile, l’uomo ha, invano, tentato di ingoiare 3 involucri di cocaina mettendoli in bocca, ma gli agenti l’hanno fermato e perquisito.

Nel corso della perquisizione, estesa anche alle macchine e all’abitazione del cittadino albanese, dopo aver recuperato le prime 3 dosi, sono state trovate altre 17 dosi, nascoste nel terriccio dei vasi che stavano sulle scale dell’abitazione.

Lo stupefacente diviso in dosi, secondo l’accusa, era pronto per essere ceduto a terzi. A seguito, infatti, della perquisizione domiciliare è stato rinvenuto anche materiale per il confezionamento dello stupefacente.

L’uomo è stato collocato agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida che ha confermato gli arresti domiciliari.

La Polizia di Stato ribadisce l’importanza delle segnalazioni dei cittadini sia mediante chiamata al numero di emergenza, in caso sia necessario un intervento nell’immediatezza, sia mediante l’app Youpol, che consente di segnalare comportamenti illeciti anche in forma anonima.