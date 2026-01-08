IL GRAN CARNEVALE GIULIESE 2026 ENTRA NEL VIVO

Il conto alla rovescia è iniziato e Giulianova si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. L’inarrestabile macchina del divertimento è pronta a rimettersi in moto e svela ufficialmente i sei grandi temi che caratterizzeranno l’edizione 2026 del Gran Carnevale Giuliese.

Un evento che unisce tradizione, creatività e partecipazione popolare, trasformando la città in un grande palcoscenico a cielo aperto. Le date da segnare in agenda sono due:

15 febbraio – Giulianova Lido (Centro)

17 febbraio – Giulianova Alta, con il Martedì Grasso nel cuore del Centro Storico

I TEMI DEL CARNEVALE 2026

QUARTIERE ANNUNZIATA – “Annunziata Hippy Vibes”

Un tuffo negli anni Settanta tra fiori giganti, simboli della pace e atmosfere psichedeliche. Il carro celebra lo spirito di libertà, condivisione e armonia tipico della cultura hippy, rileggendo il quartiere in chiave colorata e spensierata. Un invito a riscoprire la gioia dello stare insieme e il valore delle buone vibrazioni.

Referente: Stefano Di Berardino

CASE DI TRENTO – “Sol Levante”

Il fascino dell’Oriente arriva a Giulianova con un viaggio ideale nel cuore del Giappone. Tradizioni antiche, estetica raffinata e simboli iconici della terra dei samurai e dei ciliegi in fiore si fondono in un carro elegante e suggestivo, capace di portare un tocco esotico e affascinante alla sfilata.

Referenti: Daniele Onzo e Francesco Damiani

VILLA POZZONI – “El Matador de Pozzon Villas”

Grinta, ironia e passione spagnola animano il carro di Villa Pozzoni. Un’arena ricca di colori e ritmo, dove l’eleganza del flamenco incontra la forza del matador. Una parodia festosa che mette in scena una sfida simbolica tra coraggio e folklore, pronta a conquistare il pubblico con energia e coinvolgimento.

Referenti: Fabrizio Mancini e Francesco Galiffa

PAESE – CENTRO STORICO – “Il mondo delle api”

Un alveare gigante prende vita tra le strade del centro storico. Api e calabroni diventano protagonisti di una danza continua fatta di giallo e nero, natura e vitalità. Il carro è una metafora del quartiere: un microcosmo laborioso e dinamico che celebra la biodiversità, la convivenza e l’importanza di ogni singolo ruolo nella comunità.

Referenti: Attilio Solipaca e Pietro Baldini

IL LIDO – “La Calavera Catrina e i suoi Mariachi”

Il folklore messicano esplode per le vie della città attraverso una delle sue icone più celebri. La Catrina guida un carro che celebra la vita oltre la morte, unendo ironia, musica e colori intensi. Un omaggio alle radici popolari che trasforma il confine tra i mondi in una festa collettiva.

Referenti: Pietro D’Ilio e Fabrizio Persiani

COLLERANESCO – “Gli Dei dell’Olimpo”

La maestosità della Magna Grecia approda a Giulianova con uno spettacolo epico. Zeus domina la scena, alla guida della sua biga trainata da cavalli imponenti, tra templi classici e saette divine. Un carro che unisce la forza del mito alla passione del Carnevale, in un trionfo di eleganza e potenza visiva.

Referente: Marco Mochini

Il Gran Carnevale Giuliese 2026 si conferma così un evento corale, costruito dalla passione dei quartieri e dalla voglia di condividere bellezza e divertimento. Come da tradizione, nessuna gara tra contrade: a vincere deve essere sempre e solo Giulianova.