SCAVANO PER LA FIBRA E PROVOCANO ESPLOSIONE DI GAS: DUE FERITI

È di due feriti il bilancio dell’esplosione di gas, che si è verificata a Sant'Egidio alla Vibrata in una palazzina in via Marche. I due feriti sono stati soccorsi e portati all'ospedale di Sant'Omero. L'esplosione sarebbe stata provocata da una fuga di gas da una conduttura urbana. La strada, è stata temporaneamente chiusa al traffico. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, il personale dell’Anas, perché la strada chiusa è la 259, e i tecnici della società Italgas, per la messa in sicurezza. A danneggiare la condotta sarebbe stata un’impresa impegnata in lavori di installazione della fibra ottica.