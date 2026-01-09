RETI ILLEGALI PER PESCARE 20 CARPE, DENUNCIATI

Sorpresi a praticare pesca illegale in

un'area sottoposta a regime di ''no kill'' al lago di Bomba.

L'operazione è stata condotta dai militari del Nucleo Carabinieri

Forestale di Villa Santa Maria nell'ambito di un'attività di

controllo del territorio finalizzata alla tutela ambientale e alla

salvaguardia delle risorse ittiche. Durante il servizio di vigilanza,

i militari hanno individuato alcuni uomini intenti a pescare in una

zona dove la cattura e la detenzione del pesce sono severamente

vietate. A seguito degli accertamenti, è stata rinvenuta una rete

immersa nelle acque del lago contenente 20 carpe, per un peso

complessivo di circa 30 chilogrammi, trattenute in violazione delle

norme vigenti. L'attività è risultata non conforme a quanto previsto

dalla Legge Regionale 28 del 2017 e dal Calendario ittico regionale,

che disciplinano in modo rigoroso l'esercizio della pesca e vietano

espressamente la detenzione del pescato nelle aree destinate alla

tutela ambientale e al ripopolamento delle specie ittiche.

Ai trasgressori è stata contestata una sanzione amministrativa, così

come previsto dalla normativa di riferimento, con importi che vanno da

un minimo di 100 a un massimo di 500 euro. Nel caso specifico è stata

applicata una sanzione pari a 166,66 euro. Le carpe rinvenute, tutte

in buono stato di salute, sono state immediatamente rilasciate vive

nelle acque del lago. I controlli sul territorio proseguiranno anche

nei prossimi mesi.