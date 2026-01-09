ESCE A MONTARE LE CATENE E MUORE STRONCATO DA UN INFARTO

Un malore improvviso lo ha colto all’esterno di un ristorante di Pescocostanzo, dove aveva trascorso la serata in compagnia. A perdere la vita è stato Giovanni De Rosa, 64 anni, originario di Villaricca, nel Napoletano. L’uomo, dopo la cena con amici e parenti, si era allontanato dal locale per raggiungere la propria auto. La fitta nevicata caduta nel corso della giornata aveva reso necessario montare le catene, operazione che stava effettuando quando si è sentito male. Si è accasciato sulla neve senza riuscire a chiedere aiuto. A lanciare l’allarme sono stati gli stessi commensali, insospettiti dalla sua prolungata assenza. Raggiunta l’auto, lo hanno trovato riverso a terra e privo di sensi. Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimarlo nonostante le condizioni meteo particolarmente rigide. Ogni tentativo si è però rivelato inutile. Il decesso, secondo i primi accertamenti, sarebbe stato causato da un infarto, probabilmente favorito dallo sforzo fisico e dal freddo intenso. I carabinieri hanno effettuato i rilievi di rito per ricostruire l’accaduto.