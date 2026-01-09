VIDEOSORVEGLIANZA A ROSETO, INTEGRA RISPONDE AL COMUNE: “IMPIANTO SEMPRE FUNZIONANTE, LO SPEGNIMENTO È STATO UNA SCELTA AMMINISTRATIVA”

La società INTEGRA, con sede a Roseto degli Abruzzi e attiva da oltre trent’anni nel settore dei sistemi di sicurezza, della videosorveglianza e delle soluzioni tecnologiche avanzate per enti pubblici e privati, interviene per chiarire alcune dichiarazioni rilasciate dall’Amministrazione Comunale in merito al sistema di videosorveglianza cittadino.

Nel territorio comunale di Roseto degli Abruzzi, INTEGRA ha realizzato un impianto di videosorveglianza urbana composto da circa 60 telecamere, regolarmente installate e distribuite nelle diverse aree della città. A tutela della propria immagine professionale, la società precisa che il sistema è sempre risultato tecnicamente funzionante e operativo e non ha mai “smesso di funzionare” per cause imputabili all’impianto stesso o alla sua realizzazione.

Secondo quanto ricostruito dall’azienda, oltre tre anni fa il sistema è stato spento su decisione dell’attuale Amministrazione Comunale e del Comando di Polizia Locale, in relazione alla necessità di integrare la documentazione relativa alla normativa sulla privacy e al GDPR. Lo spegnimento, dunque, non sarebbe stato causato da guasti tecnici o da un presunto “tilt” del sistema, come invece dichiarato dall’Amministrazione.

INTEGRA sottolinea inoltre il forte legame con il territorio rosetano: l’azienda è composta in larga parte da cittadini di Roseto degli Abruzzi e, proprio per questo radicamento nella comunità locale, ha garantito negli anni il corretto funzionamento dell’impianto, fornendo servizi di manutenzione e assistenza tecnica specializzata, anche in orari notturni e nei giorni festivi. Un servizio che, fino al momento dell’ordine di spegnimento, è stato offerto a titolo completamente gratuito.

La società chiede ora all’Amministrazione Comunale di rettificare quelle che definisce dichiarazioni non veritiere, nel rispetto della verità dei fatti e a tutela di un’immagine professionale costruita in oltre trent’anni di attività.

Infine, INTEGRA chiarisce che il mancato funzionamento – o meglio, lo spegnimento – del sistema di videosorveglianza negli ultimi tre anni viene spesso associato dalla cittadinanza alla società che lo ha realizzato. Tuttavia, tale situazione è da attribuire esclusivamente alla decisione adottata dall’attuale Amministrazione Comunale. A partire da quella data, il Comune si è infatti rivolto ad altri professionisti per il ripristino della videosorveglianza, interrompendo i rapporti con INTEGRA.

Per questi motivi, la cittadinanza rosetana è invitata a rivolgersi direttamente all’Amministrazione Comunale e al Comando di Polizia Locale per ogni chiarimento sul funzionamento dell’impianto, evitando di contattare gli uffici o i rappresentanti della società.