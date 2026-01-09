VIDEO / PRATI DI TIVO / SI PUNTA A RIAPRIRE GLI IMPIANTI A MAGGIO

Dopo l'intervento dell'ufficiale giudiziario, previsto per il 15, gli impianti dei Prati di Tivo tornano alla Gst e alla Provincia e si punta alla riapertura per il prossimo mese di maggio. Il presidente della Provincia, D'Angelo spiega: «Ci sono diversi gruppi imprenditoriali interessati, anche di proprietari di strutture ricettive, come avviene nel Nord Italia».

