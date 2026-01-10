VIDEO/ PREFETTURA DI TERAMO, SOPRALLUOGO NEI LOCALI DELL’EX CONSORZIO AGRARIO: AL VIA IL TRASLOCO PER I LAVORI POST SISMA

La prossima settimana il Prefetto Fabrizio Stelo effettuerà un sopralluogo nei locali dell’ex Consorzio Agrario che, a breve, ospiteranno temporaneamente la Prefettura di Teramo. Il trasferimento consentirà di liberare l’edificio storico di Corso San Giorgio e dare ufficialmente il via ai lavori di ristrutturazione post sisma, destinati a durare circa tre anni. Il trasloco degli uffici della Prefettura sarà completato nei prossimi mesi e rappresenta un passaggio fondamentale per l’avvio dell’intervento di recupero strutturale e funzionale del palazzo, uno dei simboli istituzionali del capoluogo. A realizzare i lavori sarà la ditta De Cesare, azienda con sede a Chieti che si è aggiudicata l’appalto al termine della procedura di gara. La selezione ha registrato una buona partecipazione: sono state sette le imprese che hanno presentato un’offerta, su nove invitate complessivamente. Tra le aziende del territorio teramano in gara figuravano anche la D’Adiutorio, classificatasi al secondo posto, e la ditta Fratelli Persia, a conferma di un confronto competitivo che ha coinvolto realtà locali e regionali. Con il sopralluogo annunciato per la prossima settimana si entra ora nella fase operativa del trasferimento, passaggio indispensabile per consentire l’apertura del cantiere e restituire, al termine dei lavori, una Prefettura rinnovata e pienamente sicura dal punto di vista strutturale. Un intervento atteso, che segna un altro passo avanti nel percorso di ricostruzione e valorizzazione degli edifici pubblici della città.