IL LICEO MUSICALE “M. DELFICO” CELEBRA IVAN GRAZIANI: CONSEGNATI I VINILI REALIZZATI CON GLI STUDENTI

Una mattinata all’insegna della musica, della memoria e della formazione quella vissuta al Liceo musicale Liceo Musicale M. Delfico, che ha ospitato il maestro Francesco Sbraccia in occasione della consegna dei vinili dedicati a Ivan Graziani.

Gli studenti del liceo musicale hanno preso parte all’incisione di una delle otto tracce del disco, realizzato per celebrare gli ottant’anni dell’artista teramano. Un contributo significativo che ha permesso ai ragazzi di entrare direttamente nel cuore di un progetto discografico professionale.

Il Liceo Musicale, insieme al Liceo Artistico M. Delfico, ha partecipato attivamente all’iniziativa promossa da Plug APS, collaborando fianco a fianco con artisti, tecnici e diverse realtà del territorio. Un lavoro condiviso che ha valorizzato il ruolo della scuola come spazio di produzione culturale e non solo di formazione teorica.

Per le studentesse e gli studenti coinvolti si è trattato di un’esperienza intensa e altamente formativa, capace di coniugare pratica musicale, memoria culturale e consapevolezza del valore del lavoro collettivo. Un’occasione concreta per confrontarsi con le dinamiche reali della produzione musicale e con l’eredità artistica di una figura centrale della canzone d’autore italiana.

Dopo il successo dell’uscita digitale nell’ottobre 2025, il progetto è proseguito con la stampa di una tiratura limitata di 500 vinili, distribuiti il 3 gennaio in occasione del concerto di Lucio Corsi. Le copie sono andate esaurite in breve tempo e l’intero ricavato è stato devoluto all’associazione Multa Paucis, a sostegno delle persone che vivono situazioni di fragilità, trasformando la musica anche in impegno sociale.

Un ringraziamento sentito va a Plug APS per aver creduto nel valore educativo della scuola, ai docenti e agli studenti coinvolti e a tutte le realtà che hanno contribuito alla riuscita di un percorso che ha unito arte, formazione e solidarietà.