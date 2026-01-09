IIS GUASTAFERRO: FORMAZIONE CONCRETA E INNOVAZIONE PER REALI OPPORTUNITÀ PROFESSIONALI

Trentacinque laboratori a fronte di trentatré aule raccontano più di ogni slogan l’identità dell’IIS Antonio Guastaferro, una delle realtà storiche della formazione tecnica e professionale del territorio, attiva da oltre sessant’anni. Un dato che descrive con immediatezza il modello educativo dell’istituto: una didattica fortemente laboratoriale, in cui l’esperienza pratica è parte integrante del percorso formativo e affianca costantemente la teoria, accompagnando gli studenti verso competenze concrete e immediatamente spendibili nel mondo del lavoro.

In vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027, aperte fino a metà febbraio, l’IIS Guastaferro apre le proprie porte a studenti e famiglie con due giornate dedicate all’orientamento. Gli Open Day, in programma sabato 10 e domenica 18 gennaio, rappresentano un’occasione preziosa per visitare la scuola, conoscere i laboratori e confrontarsi direttamente con docenti e studenti sui percorsi di studio e sulle prospettive future.

L’offerta formativa dell’istituto è ampia e articolata, progettata per rispondere alle esigenze dell’industria, dell’artigianato e dei servizi. Tra gli indirizzi attivi figurano manutenzione e assistenza tecnica (domotica o meccanica), servizi culturali e dello spettacolo con focus sulle produzioni multimediali, odontotecnico, informatico e chimico-cosmetologico. A partire dal prossimo anno scolastico, l’IIS Guastaferro amplia ulteriormente le opportunità introducendo i percorsi quadriennali, che consentono di conseguire il diploma in quattro anni, negli indirizzi dell’Istituto Tecnico Sistema Moda, dell’Istituto Professionale Meccatronico per il Made in Italy e nel settore Chimico-Cosmetologico, rispondendo a una domanda formativa sempre più orientata alla specializzazione e alle reali richieste del mercato.

La centralità dei laboratori non è solo un elemento strutturale, ma il vero filo conduttore di tutti i percorsi. Gli studenti sono coinvolti in progetti concreti, simulazioni professionali e applicazioni pratiche che riproducono contesti lavorativi reali. Particolare attenzione è riservata anche alle discipline STEM, considerate fondamentali per una formazione tecnica moderna e per affrontare con competenza i contesti produttivi contemporanei.

Determinante è il legame con il territorio e con il mondo produttivo. L’istituto collabora stabilmente con aziende locali e realtà professionali per offrire stage, PCTO e percorsi di formazione in contesti reali. Un approccio che trova riscontro nei dati: oltre l’80% dei diplomati del Guastaferro risulta occupato al termine degli studi.

«Il nostro istituto – sottolinea la dirigente scolastica Marina Marziale – ha costruito nel tempo un’identità fondata sulla qualità dell’offerta formativa, sulla didattica laboratoriale e sul rapporto con il tessuto produttivo. L’obiettivo è fornire agli studenti strumenti solidi e competenze spendibili, accompagnandoli verso scelte future consapevoli, sia in ambito lavorativo sia nella prosecuzione degli studi. Gli Open Day sono un’occasione importante per conoscere da vicino questa realtà».

Tutte le informazioni sui corsi, sui percorsi quadriennali, sulle modalità di iscrizione e sui laboratori sono disponibili sul sito ufficiale dell’IIS “Antonio Guastaferro”.