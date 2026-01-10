ABUSA SESSUALMENTE DI DUE CUGINETTI DI 14 ANNI

L’indagine dei carabinieri è partita dopo la denuncia di un genitore, che avrebbe scoperto sul cellulare del figlio messaggi WhatsApp dal contenuto ritenuto ambiguo. Messo di fronte ai messaggi, il ragazzo avrebbe raccontato le violenze subite e riferito che anche il cugino avrebbe vissuto episodi analoghi. Per abusi sessuali su due cuginetti di 14 anni: un 61enne pensionato di Avezzano, residente in un comune della Piana del Cavaliere, è stato condannato a sei anni e otto mesi di reclusione. L’uomo è stato inoltre interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e non potrà svolgere attività lavorative che prevedano contatti con minori. Disposto anche il risarcimento dei danni in favore delle parti civili. Secondo l’accusa, le violenze sarebbero avvenute tra giugno e novembre 2024. In più occasioni, viene contestato, il 61enne avrebbe effettuato videochiamate con uno dei minorenni invitandolo a masturbarsi in cambio di denaro. Altri episodi si sarebbero verificati nell’abitazione dell’uomo, dove i ragazzi sarebbero stati attirati con dolci e soldi. I due adolescenti frequentavano abitualmente la casa del 61enne e lo consideravano una presenza familiare, circostanza che — secondo quanto ricostruito — avrebbe favorito l’adescamento.