IN STATO CONFUSIONALE SEMINA IL CAOS, PER FERMARLA LE SGONFIANO LE GOMME

Un malore alla guida e poi il caos in pieno centro. È successo ieri mattina a Lanciano, dove una donna al volante di una Fiat Panda bianca, ha perso il controllo dell’auto trasformando una richiesta di aiuto in una situazione ad altissimo rischio nelle strade più trafficate. La conducente si è sentita male improvvisamente e alcuni passanti hanno subito allertato i soccorsi. Ma proprio mentre i sanitari del 118 stavano arrivando, la situazione è degenerata. Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe ripreso conoscenza in uno stato di forte agitazione e confusione, reagendo d’istinto: avrebbe premuto con forza sull’acceleratore e la vettura, fuori controllo, ha iniziato a sbandare urtando auto in sosta e veicoli in transito. Sul posto, come racconta il Messaggero, sono intervenute due volanti della polizia di Stato e gli agenti della polizia locale. La conducente, però, avrebbe insistito per ripartire, nonostante fosse evidente l’impossibilità di mettersi alla guida in condizioni di sicurezza. A quel punto, per evitare che l’utilitaria potesse investire pedoni o provocare altri incidenti in una zona piena di uffici e attività commerciali, gli agenti hanno adottato una misura d’urgenza: hanno sgonfiato tutte le gomme della Panda, bloccandola definitivamente.