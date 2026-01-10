ARGHIRO', IL SOFT CLUBBING È GIÀ MODA, OGGI GIORNATA TUTTA DA VIVERE







Le feste cambiano pelle e si spostano dove fino a poco fa era impensabile trovarle: non più soltanto nei locali notturni, ma anche in pieno giorno, tra tavolini, caffè e socialità. È questa l’idea alla base del Soft Clubbing – Nuova Tendenza, oggi, sabato 10 gennaio al Caffè Restaurant Argirò, che per l’occasione si trasforma in un vero dancefloor diurno. L’appuntamento è fissato dalle 11:00 alle 14:00, con un format che mescola musica, vibrazioni e connessione tra persone. Non si tratta semplicemente di anticipare la festa, ma di riscriverne la grammatica: la giornata diventa il nuovo orizzonte creativo per i dj e per chi vuole divertirsi senza aspettare la notte. Il concetto è chiaro: “Le feste non vivono più nei bunker bui: nascono di giorno, in caffetterie trasformate in dancefloor.” Un cambio di scenario che punta a valorizzare l’incontro, la leggerezza e la qualità dell’esperienza: si balla, ci si ritrova, si socializza e si condivide un momento di energia collettiva. Non a caso, gli organizzatori parlano di un vero salto culturale. Il Soft Clubbing non viene presentato come una semplice alternativa “light” o un trend passeggero, ma come un piccolo terremoto capace di ridisegnare il modo di vivere il clubbing: “Non è una moda detox, è una rivoluzione.” Una formula che amplia le possibilità per dj e pubblico, aprendo spazi nuovi tra musica e creatività. Nel calendario della giornata rientra anche il Sabato Latino, che completa l’offerta con ritmi caldi e sonorità internazionali, confermando l’Argirò come punto di riferimento per eventi capaci di unire intrattenimento, comunità e format contemporanei.

Caffè Restaurant Argirò, in viale Francesco Crispi 165, Teramo.

Info e prenotazioni: +39 351 6116169.