SLAVINA SUL CORNO GRANDE: DISTACCO DAL PARETONE IN DIREZIONE TRAFORO DELL’A24

Poco dopo le 13 di oggi, una slavina si è staccata dal paretone del Corno Grande (Gran Sasso), scendendo con decisione in direzione dell’area del traforo sull’autostrada A24. La segnalazione è stata resa nota da Leonardo Visconti, mediante il gruppo Meteo Caput Frigoris, che ha diffuso anche le foto del distacco. Non risultano al momento informazioni ufficiali su persone coinvolte o eventuali criticità sulla viabilità, ma l’episodio riaccende l’attenzione sulle condizioni di instabilità del manto nevoso in quota, in una fase in cui l’alternanza tra neve, vento e possibili rialzi termici può favorire distacchi improvvisi.