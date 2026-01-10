VIDEO/ PRATI DI TIVO E PRATO SELVA, PARTE LA RIPRESA DEGLI IMPIANTI: IL 15 GENNAIO ARRIVA L’UFFICIALE GIUDIZIARIO, IL 16 SARA' A PRATO SELVA

Si entra nella fase decisiva per la gestione degli impianti sciistici di Prati di Tivo e Prato Selva. A confermarlo è Piergiorgio Passerini, presidente della GST, che annuncia l’avvio delle procedure per la ripresa formale delle strutture. “Il 15 gennaio saremo ai Prati di Tivo con l’ufficiale giudiziario, mentre il giorno seguente ci sposteremo a Prato Selva”, spiega Passerini, riferendo un passaggio considerato fondamentale per rientrare in possesso degli impianti e imprimere una svolta alla situazione. Nel frattempo, secondo quanto riferito dalla GST, sarebbe già pronta anche una cordata di imprenditori interessata alla gestione degli impianti, con l’obiettivo di garantire operatività e rilancio delle due stazioni, da anni al centro di difficoltà amministrative e gestionali. I prossimi giorni, dunque, si preannunciano cruciali: tra procedure legali e prospettive industriali, Prati di Tivo e Prato Selva potrebbero finalmente tornare al centro di un progetto concreto di ripartenza.