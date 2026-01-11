VIDEO-FOTO/ SOLIDARIETÀ A TERAMO: CONSEGNATO UN ASSEGNO DA OLTRE 1.500 EURO ALLA MENSA “MULTA PAUCIS”

Ancora una volta Teramo risponde con generosità. Anche quest’anno i commercianti teramani, insieme a numerosi cittadini, hanno raccolto fondi da destinare alla mensa “Multa Paucis”, realtà che da anni rappresenta un punto di riferimento fondamentale per l’assistenza alle persone in difficoltà. La consegna dell’assegno è avvenuta stamattina in piazza Martiri, sulle scale del Duomo, dove è stato ufficialmente donato alla mensa un contributo di oltre 1.500 euro. Una somma che servirà a sostenere le attività e a creare ulteriori opportunità per le persone seguite dal servizio: circa 180 cittadini assistiti nell’ultimo anno, ai quali la mensa garantisce non soltanto un pasto caldo, ma anche un aiuto concreto e quotidiano sul piano umano e sociale. Un gesto semplice, ma di grande valore, che conferma come la rete di solidarietà cittadina continui a rimanere viva e presente.