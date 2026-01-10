METEO: DOMENICA 11 GENNAIO MIGLIORA, MA SULL’ADRIATICO ANCORA ROVESCI E NEVE FINO A 200-300 METRI

Domenica 11 gennaio porterà un timido miglioramento grazie all’avanzata di un debole campo di alta pressione. Nonostante ciò, sul versante adriatico e all’estremo Sud non mancheranno gli ultimi impulsi instabili, con rovesci sparsi soprattutto su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. A causa del freddo in ingresso e dei venti molto forti dai quadranti settentrionali, non si esclude la possibilità di nevicate con fiocchi fino a quote molto basse, anche tra i 200 e i 300 metri lungo la fascia adriatica. Neve possibile anche sui rilievi di Calabria e Sicilia oltre i 700 metri.
Le temperature resteranno basse al Centro-Nord, con gelate diffuse fino in pianura.
NEL DETTAGLIO
Oggi
-
Nord: neve sulle Alpi di confine, prevalenza di sole altrove.
-
Centro: piogge e neve oltre i 600 metri.
-
Sud: piogge diffuse, clima ventoso.
Domenica
-
Nord: nubi sulle Alpi di confine, soleggiato sul resto delle regioni.
-
Centro: peggiora sul Medio Adriatico con possibilità di neve a bassissima quota.
-
Sud: qualche acquazzone sparso. Ventoso.
Lunedì
-
Nord: piovaschi in Liguria, sole altrove ma clima ancora freddo.
-
Centro: prevalenza di bel tempo.
-
Sud: stabile e soleggiato, ventilazione sostenuta.
TENDENZA
Da mercoledì è atteso un nuovo peggioramento con ritorno di piogge e nevicate.