INCIDENTE MORTALE SULLA A 25, DONNA MUORE SUL COLPO

Il fondo stradale reso viscido dalla neve si è trasformato in una trappola mortale questa mattina sulla A25 nel tratto compreso tra i caselli di Celano e Avezzano. Secondo una prima ricostruzione, l’autovettura su cui viaggiavano quattro persone — un uomo e tre donne — ha improvvisamente perso aderenza. L’auto, fuori controllo probabilmente a causa del nevischio che ricopriva l’asfalto, ha sbandato violentemente contro il guardrail per poi ribaltarsi al centro della carreggiata. L’impatto è stato fatale per una delle passeggere, deceduta sul colpo. Gli altri tre occupanti sono usciti dall'abitacolo quasi illesi, ma in stato di forte shock. Immediato l’intervento dei soccorsi. Il tratto autostradale interessato è rimasto bloccato per circa un’ora, creando code e disagi, per consentire la rimozione del mezzo e la messa in sicurezza della sede stradale.