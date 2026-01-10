VIDEO-FOTO/ E' TORNATA LA BEFANA DEI VIGILI DEL FUOCO, LA DISCESA SPETTACOLO IN PIAZZA MARTIRI: DOLCI E REGALI AI BAMBINI

È tornata anche quest’anno a Teramo la Befana dei vigili del fuoco, appuntamento ormai tradizionale e tra i più attesi dalle famiglie. Un ritorno però “fuori data”, con l’evento rinviato rispetto al 6 gennaio a causa del maltempo: uno slittamento che ha inevitabilmente inciso anche sulla partecipazione. In piazza Martiri della Libertà, infatti, si sono viste poche persone e poche famiglie con bambini, proprio perché non tutti erano a conoscenza dello spostamento e in molti non si ricordavano del nuovo giorno fissato. Nonostante ciò, la magia non è mancata e l’iniziativa è andata comunque in scena, tra sorrisi, luci e applausi.

Come da copione, la Befana è stata “recuperata” dai pompieri con un’autoscala da una finestra della Teramo Ambiente grazie alla consueta disponibilità del presidente Sergio Saccomandi. Aiutata dai colleghi vigili del fuoco, ha iniziato la sua lenta discesa sul cestello, illuminata da un fascio di luce che ha reso l’arrivo ancora più suggestivo. Durante il percorso ha lanciato caramelle ai bambini presenti, strappando risate e divertendo anche gli adulti: la vecchina dai vestiti sgualciti si è confermata una protagonista irresistibile. Al termine della discesa, in piazza sono state distribuite caramelle offerte dalla Gelco e i pacchi della tombolata teramana della Lisciani Giochi. Nella consegna delle caramelle ha collaborato anche il vice sindaco Stefania Di Padova; presenti inoltre l’assessore Alessandra Ferri e la consigliera Debora Fantozzi. Presente anche il Sindaco.

L’evento è stato organizzato dall’Associazione Grisù – Amici dei Vigili del Fuoco e dalla sezione di Teramo dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, in collaborazione con il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo e con il patrocinio del Comune di Teramo. Una tradizione che, anche in ritardo, continua a regalare emozioni.