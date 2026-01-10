FOTO/ TERAMO, ALL’UNITE IL CONCERTO PER L’ANNO NUOVO: “VIAGGIO NELLA MELODIA” CON GRAZIA DI MICHELE E MARIELLA NAVA

È andato in scena stasera nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Teramo il Concerto per il Nuovo Anno, appuntamento ormai consolidato e organizzato dall’Associazione Verdi. Un evento che anche in questa IV edizione, intitolata “Viaggio nella melodia”, si conferma tra i momenti culturali più attesi dell’inizio dell’anno in città. Protagonista della serata è stata Grazia Di Michele, cantautrice, interprete e scrittrice con una carriera lunga oltre quarant’anni, caratterizzata da una costante ricerca musicale e da un forte impegno culturale e sociale. Attiva dalla fine degli anni Settanta, Di Michele ha attraversato la canzone d’autore italiana collaborando con numerosi artisti di primo piano e partecipando più volte al Festival di Sanremo, distinguendosi per sensibilità interpretativa e attenzione ai temi civili. Nel corso degli anni ha pubblicato molti album, spaziando dal pop d’autore al jazz, fino a progetti più sperimentali e letterari. Accanto all’attività discografica, ha portato avanti un intenso lavoro teatrale, didattico e di direzione artistica, ottenendo riconoscimenti significativi come il Premio Mia Martini, il Premio Maria Carta e il Premio Nuovo Imaie. Tra i lavori più recenti si distingue il brano “Madre Terra”, legato ai temi ambientali e sociali, diventato uno dei più ascoltati della sua carriera sulle piattaforme digitali. Questo percorso artistico ha fatto da cornice al concerto teramano, che ha visto Grazia Di Michele sul palco insieme a Mariella Nava, in un viaggio musicale tra canzone d’autore e sonorità raffinate. Le due artiste sono state accompagnate da un ensemble di musicisti guidati dal pianista e arrangiatore Paolo Di Sabatino e dal sassofonista Javier Girotto, regalando al pubblico una serata intensa e coinvolgente. L’appuntamento, ospitato all’UniTe, si inserisce così nella tradizione culturale cittadina come uno degli eventi di punta che aprono il nuovo anno, unendo qualità artistica e attenzione ai valori sociali che da sempre caratterizzano questo tipo di rassegna.