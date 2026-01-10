VIDEO/ SLAVINA SUL GRAN SASSO, NESSUN DANNO E A24 REGOLARE. LA PROTEZIONE CIVILE: “MASSIMA PRUDENZA IN MONTAGNA”

Il distacco di neve segnalato nelle ultime ore, e confermato dall’Agenzia regionale di Protezione civile, non ha causato danni a persone o cose e non ha determinato conseguenze sulla viabilità. L’autostrada A24, infatti, è rimasta regolarmente transitabile, senza intralci né limitazioni alla circolazione. Il rischio valanghe era stato già evidenziato nei giorni scorsi dalla stessa Agenzia regionale. Il direttore Maurizio Scelli, nel rassicurare la popolazione sull’assenza di criticità legate all’episodio, torna però a raccomandare la massima prudenza a escursionisti e appassionati della montagna intenzionati a muoversi lungo i sentieri dell’Appennino abruzzese. L’invito alla cautela riguarda in particolare il massiccio del Gran Sasso, sia sul versante teramano sia su quello aquilano, ma si estende anche alla Maiella e alle aree del Parco nazionale, dove permangono condizioni analoghe di rischio. La Protezione civile regionale continua a monitorare costantemente l’evoluzione della situazione e invita tutti a consultare gli aggiornamenti ufficiali prima di intraprendere qualsiasi attività in quota, attraverso il portale protezionecivile.regione.abruzzo.it.