LINEA ADRIATICA INTERROTTA A TORTORETO: INVESTITO UN ANIMALE, CIRCOLAZIONE RIPRESA

Circolazione ferroviaria interrotta intorno alle 20 di questa sera sulla linea Adriatica, all’altezza della stazione di Tortoreto. L’allarme è stato lanciato dal capotreno dopo la segnalazione del macchinista, che durante il transito del convoglio ha riferito di aver investito qualcosa. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118: lungo i binari è stato trovato morto un animale, probabilmente un cane. Fortunatamente non risultano persone coinvolte. Dopo la rimozione dell’animale, il treno ha ripreso la marcia e la circolazione è tornata regolare.