TROVATA SENZA VITA IN CASA UNA DONNA DI 65ANNI



Il corpo senza vita di una donna di circa 65 anni è stato rinvenuto nella mattinata di oggi in via Rossi, una traversa di via Cadorna, a Teramo. La segnalazione è arrivata nelle prime ore del giorno e sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i primi accertamenti. Secondo le prime informazioni, la donna sarebbe stata trovata priva di vita nella sua abitazione, in camera da letto, dai Vigili del Fuoco, chiamati dai parenti, in particolare una sorella, che non riuscivano a mettersi in contatto con lei. I sanitari del 118, una volta arrivati sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sono ora in corso le verifiche per chiarire le circostanze della morte. L’area è stata temporaneamente presidiata per consentire i rilievi e raccogliere eventuali elementi utili a ricostruire quanto accaduto. Si tratta, con ogni probabilità, di una morte dovuta a cause naturali e sarebbe avvenuta da meno di 24 ore.

foto archivio