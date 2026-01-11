BLITZ IN UN RISTORANTE: LAVORATORI IN NERO, DOCUMENTI SCADUTI E CIBI SOSPETTI, MULTA DI 20 MILA EURO

I Carabinieri della stazione di Colonnella, insieme al NIL e a medici della ASL, hanno effettuato un controllo in un ristorante. L’ispezione ha fatto emergere diverse irregolarità in materia di lavoro e sicurezza. Secondo quanto accertato, nel locale mancavano la segnaletica antincendio e l’aggiornamento del documento di valutazione del rischio. Inoltre sono stati riscontrati due lavoratori “in nero”, circostanza che ha portato alla sospensione temporanea dell’attività. La sospensione è stata poi revocata nei giorni successivi dopo la regolarizzazione della posizione dei lavoratori. Complessivamente i militari hanno elevato sanzioni amministrative per circa 20mila euro, con l’obbligo di sanare tutte le criticità rilevate. Nel medesimo contesto, la ASL ha disposto anche un sequestro sanitario di circa 70 chilogrammi di alimenti – tra carne, pesce e pasta – sui quali sono in corso accertamenti per verificarne la regolarità.