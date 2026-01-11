DUE UBRIACHI ALLA GUIDA E TRE LADRI FERMATI DAI CARABINIERI

Rafforzati nei giorni scorsi, e in particolare nel fine settimana, i servizi di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica. L’attività ha interessato sia i comuni rivieraschi di Martinsicuro, Tortoreto e Alba Adriatica, sia i centri collinari della Val Vibrata, con l’obiettivo di prevenire e reprimere reati in genere, soprattuttoi fuerti, e contrastare la guida in stato di alterazione psicofisica. Ai controlli, oltre ai militari dell’Arma territoriale, hanno preso parte anche i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Teramo. Nel mirino anche esercizi pubblici e soggetti sottoposti a misure restrittive diverse dal carcere. Durante i servizi, due automobilisti sono risultati positivi all’alcol test con un tasso superiore ai limiti consentiti: per entrambi è scattato il ritiro della patente di guida. In un altro intervento, i Carabinieri hanno inoltre individuato tre giovani non residenti nei pressi di alcune abitazioni: i tre, già noti per precedenti legati a reati contro il patrimonio, sarebbero stati notati mentre si muovevano in auto con atteggiamento ritenuto sospetto. Dopo essere stati fermati e identificati, non avrebbero saputo fornire motivazioni valide – né economiche né personali – per la loro presenza nell’area. Per questo motivo saranno proposti per una misura di prevenzione finalizzata all’allontanamento dalla zona.