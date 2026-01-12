MUORE NELL'INCENDIO DELLA POLTRONA SULLA QUALE STA RIPOSANDO

Dalla poltrona su cui stava probabilmente riposando sarebbe partito l’incendio che, nel pieno centro dell’Aquila, ha causato la morte di un’anziana. Le fiamme sono divampate all’interno di un appartamento di via delle Bone Novelle e, secondo i primi accertamenti, non si esclude l’ipotesi di un corto circuito tra le possibili cause del rogo. La vittima è Alessandra Pagliaro, 81 anni, originaria di Sulmona, vedova e residente da sola nell’abitazione. Quando sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diversi mezzi e il personale sanitario del 118, per la donna non c’era ormai più nulla da fare: il corpo è stato rinvenuto con segni evidenti di ustioni. In base a una prima ricostruzione, il decesso sarebbe avvenuto a causa dell’inalazione dei fumi sprigionati dall’incendio. L’allarme è scattato dopo la segnalazione di un vicino, insospettito dal fumo. Le fiamme sono rimaste circoscritte alla stanza utilizzata come camera e studio e non avrebbero compromesso l’agibilità del resto dell’abitazione, che tuttavia è stata sequestrata per consentire gli accertamenti. Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia, impegnati nella ricostruzione dell’accaduto insieme ai vigili del fuoco. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, la salma è stata trasferita all’obitorio: già nella giornata di oggi potrebbe essere disposto l’esame autoptico