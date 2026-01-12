A 14 / CI RISIAMO, DA STANOTTE TORNANO LE CHIUSURE (ANCHE NEL TERAMANO)

Disagi in vista per gli automobilisti in transito sull’autostrada A14 Bologna-Taranto: nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 gennaio 2026 sono previste chiusure temporanee per lavori su due tratti, con stop alla circolazione in entrambe le direzioni.
Pedaso–Grottammare chiusa dalle 22 alle 6
Il primo intervento riguarda il tratto marchigiano tra Pedaso e Grottammare, che sarà chiuso completamente in entrambe le direzioni:
-
dalle ore 22:00 di lunedì 12 gennaio
-
alle ore 06:00 di martedì 13 gennaio 2026
La chiusura interesserà sia la carreggiata verso Pescara/Bari, sia quella verso Ancona/Bologna.
Stop notturno anche tra Atri-Pineto e Pescara Nord
Chiusure notturne programmate anche in Abruzzo: il tratto compreso tra Atri Pineto e Pescara Nord – Città Sant’Angelo sarà interessato da interventi di manutenzione con stop alla circolazione, ancora una volta in entrambe le direzioni, nella stessa fascia oraria notturna.
Raccomandazioni per chi viaggia
Durante la finestra di chiusura, i veicoli dovranno uscire obbligatoriamente ai caselli interessati e seguire la viabilità ordinaria fino al rientro in autostrada. Si consiglia di:
-
programmare in anticipo gli spostamenti
-
valutare percorsi alternativi
-
prestare attenzione alla segnaletica temporanea e agli aggiornamenti sulla viabilità