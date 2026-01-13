STRAPPA TERGICRISTALLI E SPECCHIETTI DI DUE AUTO DEL COMUNE

Ha strappato i tergicristalli e staccato gli specchietti, oltre a danneggiare la carrozzeria con calci e pugni. Vittime dalla furia di una donna, due auto di servizio del Comune, parcheggiate negli stalli riservati proprio sotto al Municipio, in piazza Italia a Pescara.. L’episodio è avvenuto in pieno giorno e in pochi minuti ha attirato l’attenzione di passanti e automobilisti. Immediata la segnalazione al 112, che ha inviato sul posto due pattuglie della Squadra volante. All’arrivo degli agenti la donna era ancora sul posto e stava continuando a colpire le vetture. I poliziotti hanno tentato di riportarla alla calma, ma la donna, una 45enne rumena, ha reagito con urla e insulti, senza dare segni di collaborazione. È tata arrestata per danneggiamento aggravato e trattenuta nelle camere di sicurezza, a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.



foto: elaborazione AI - certastampa digital