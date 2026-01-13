TRE VOLTE IN OSPEDALE IN DUE GIORNI, POI MUORE... E SCATTA L'INCHIESTA



Tre volte in ospedale in due giorni, poi muore. Proprio nel giorno di Natale. Sarà l’autopsia a stabilire le cause della morte di un uomo di 75 anni, residente a Luco dei Marsi. I familiari, convinti che nelle ore precedenti al decesso ci siano aspetti poco chiari, hanno deciso di rivolgersi a un legale e di presentare un esposto in Procura per chiedere che vengano accertate le circostanze della vicenda ed eventuali responsabilità mediche. La vittima è Pietro Pelliccia, pensionato e noto ex calciatore dell’Angizia negli anni Settanta. Stando alla ricostruzione fornita dalla famiglia, l’uomo avrebbe iniziato ad accusare forti dolori addominali il 23 dicembre, al punto da recarsi al pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano. Dopo una visita, come raccontano le cronache del Centro, però, sarebbe stato dimesso, per poi tornare in ospedale il giorno successivo. Anche in questa seconda occasione, dopo la valutazione del personale di turno, sarebbe stato rimandato a casa. Le sue condizioni però sarebbero peggiorate fino alla sera di Natale, quando il 75enne è rientrato nuovamente in pronto soccorso in preda ai dolori ed è stato trasferito all’ospedale San Salvatore dell’Aquila per essere sottoposto a una gastroscopia. Poche ore dopo l’arrivo nella struttura, l’uomo è morto. Aperta l’inchiesta, è stata disposta l’autopsia.