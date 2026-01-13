TORNA IL PREMIO LETTERARIO GIAMMARIO SGATTONI A GARRUFO

La Pro Loco di Garrufo annuncia la ripartenza del Premio letterario Giammario Sgattoni, che tornerà nel 2026 in una veste completamente rinnovata, sia nell’organizzazione sia nell’impianto culturale.

A curare integralmente il Premio sarà il nuovo gruppo operativo “L’Officina delle Storie”, con l’obiettivo di rafforzarne la qualità, la trasparenza e l’apertura a nuovi linguaggi narrativi. Accanto alla storica sezione dedicata al racconto breve, il Premio 2026 si arricchirà infatti di due nuove sezioni:

Soggetto cinematografico , realizzata in collaborazione con la regista Caterina Carone , per valorizzare la scrittura pensata per le immagini;

, realizzata in collaborazione con la regista , per valorizzare la scrittura pensata per le immagini; Italiani Oltreconfini, in collaborazione con ANFE – Associazione Nazionale Famiglie degli Emigrati, dedicata alle narrazioni legate all’esperienza migratoria e alle comunità italiane all’estero.

Elemento centrale del nuovo corso del Premio sarà la giuria popolare, composta da oltre 170 lettori-giurati, chiamati a selezionare le opere vincitrici. Una scelta forte e consapevole, pensata per garantire serietà, pluralità di sguardi e trasparenza nel processo di valutazione.

Proprio in quest’ottica prende avvio una significativa novità: la formazione dei lettori-giurati.

A partire da sabato 17 gennaio 2026 inizierà il corso di formazione intitolato “Nella sacca del lettore”, un percorso articolato in quattro incontri, fruibili in presenza oppure online, condotti dai docenti Tito Vezio Viola e Paola Donatelli.

Il corso intende offrire ai lettori-giurati strumenti concreti e condivisi per una valutazione più consapevole, puntuale e mirata dei testi in concorso, affrontando temi quali i diversi modi di leggere un testo, gli indicatori di qualità narrativa, la lettura emotiva e responsabile e il rapporto tra lettore, autore e opera.

Il bando ufficiale del Premio letterario Giammario Sgattoni 2026 sarà pubblicato a breve.

Con questo nuovo assetto, il Premio Sgattoni si propone non solo come concorso letterario, ma come luogo di formazione, confronto e crescita culturale, capace di mettere al centro il valore della lettura condivisa e consapevole.