AVVOCATO TENTA IL SUICIDIO A 45 ANNI LASCIANDOSI CADERE DAL TERZO PIANO



Ha tentato il suicidio lasciandosi cadere dal terzo piano, a Giulianova, in via Ippodromo, al Lido, nella zona del Circolo Tennis, lasciandosi cadere dal terzo piano di un edificio. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e disposto il trasferimento urgente all’ospedale di Teramo. Le condizioni dell’uomo, un avvocato 45enne, sono apparse da subito gravissime: avrebbe riportato numerosi traumi nell’impatto. Una volta arrivato in ospedale è stato affidato alle cure dei medici. Al momento resta ricoverato con prognosi riservata. In via Ippodromo sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato gli accertamenti e raccolto le prime testimonianze per ricostruire l’accaduto. Non sono ancora note le cause che avrebbero spinto l’uomo al gesto, ma sembra che negli ultimi tempi avesse manifestato i segni di uno stato di depressione.