TERAMO - MARE, NUOVO CANTIERE, SOLITE CODE E ...SOLO DUE OPERAI AL LAVORO

Sulla Teramo-Mare la pazienza degli automobilisti è ormai al limite. Subito dopo l’uscita Teramo Est, in direzione mare, i lavori sui giunti stanno causando code enormi e rallentamenti pesantissimi, soprattutto nelle ore di punta. Il problema non è solo il cantiere in sé, ma il modo in cui viene gestito: a fronte di un impatto così forte sulla viabilità, sul posto questa mattina abbiamo visto appena due operai al lavoro, con tempi che inevitabilmente si allungano e disagi che si moltiplicano. In un’arteria fondamentale per i collegamenti verso la costa, non è accettabile che un intervento annunciato come “ordinario” si trasformi in un imbuto quotidiano. Gli utenti chiedono una cosa semplice: più personale, tempi certi e un’organizzazione dei lavori degna di una strada così trafficata, prima che l’ennesima giornata di caos diventi la normalità.