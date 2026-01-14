TERAMO-GIULIANOVA È “GIORNATA BIANCOROSSA”: AL BONOLIS SI GIOCA DOMENICA 18 GENNAIO. PARTE LA PREVENDITA

Il derby Teramo-Giulianova, in programma domenica 18 gennaio alle 14.30 allo stadio “Gaetano Bonolis”, sarà ufficialmente “Giornata Biancorossa”. Lo comunica il Teramo Calcio 1913, precisando che per l’occasione non saranno validi abbonamenti stagionali e accrediti, mentre sarà possibile accedere con le tessere di cortesia riservate a tesserati e istruttori di Giovanili e Scuola Calcio.
La prevendita, con biglietti nominativi, partirà per tutti alle 15.00 di oggi (mercoledì). Agli abbonati viene riconosciuta la possibilità di conservare il proprio posto fino alle 18.00 di domani (giovedì): sarà sufficiente presentare la tessera e mostrare il codice a barre presente sul retro.
LIMITAZIONI PER I RESIDENTI: SOLO SETTORE OSPITI
Particolare attenzione anche alle disposizioni di ordine pubblico. I residenti nei comuni di Giulianova, Mosciano, Sant’Egidio, Bellante, Alba Adriatica, Tortoreto, Martinsicuro e Roseto potranno acquistare biglietti esclusivamente nel settore Ospiti. La Questura, inoltre, si riserva di effettuare un controllo preventivo sui dati anagrafici inseriti sul tagliando d’ingresso.
I sottoscrittori dell’abbonamento stagionale del Teramo Calcio 1913 potranno comunque accedere senza problemi.
CONSIGLIO: BIGLIETTI IN PREVENDITA
La società consiglia vivamente di acquistare il biglietto in prevendita: essendo nominativo, con obbligo di inserimento dei dati e di esibizione del documento d’identità, l’emissione richiede tempi più lunghi.
COME ACQUISTARE
Sono quattro le opzioni disponibili:
-
portale ciaotickets.com
-
rivendite abituali Ciaotickets
-
store biancorosso (ingresso Tribuna stadio “Bonolis”, primo livello)
-
botteghino dietro il settore Distinti
Store e botteghino sono aperti oggi dalle 15 alle 19; giovedì, venerdì e sabato dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19.
RIVENDITE CIAOTICKETS
(tranne domenica mattina)
-
Iskra Bar, via Mario Capuani 92
-
Disco Boom, viale Fedele De Paulis
-
Tabaccheria Delle Grazie, via Noè Lucidi 1
-
Tabacchi E…, via Crucioli 41
-
Tabaccheria Ricci, viale Crispi
-
Tabaccheria Sbraccia, Centro Commerciale “Gran Sasso”
-
Tabaccheria 18, via Pannella
-
Tabaccheria 41, via del Castello 6
I PREZZI
(Diritti di prevendita esclusi)
-
Poltronissima: 36 euro
-
Tribuna Centrale: 25 euro
-
Tribuna Laterale: 19 euro
-
Tribuna Laterale ridotto: 15 euro
-
Distinti: 15 euro
-
Distinti ridotto: 12 euro
-
Curve: 11 euro
-
Curve ridotto: 8 euro
Il ridotto è riservato a Over 65, Donne, Under 18 e Disoccupati (con apposita dichiarazione, solo in store).
INGRESSI OMAGGIO
Ingresso gratuito per:
-
Under 10 (solo Curva e Tribuna Laterale, con genitore/accompagnatore e documento)
-
non deambulanti o invalidi al 100% (con certificato ASL) e 1 accompagnatore, esclusivamente in Tribuna
DISPONIBILITÀ BIGLIETTI
Sono 7.499 i tagliandi disponibili, così distribuiti:
-
Poltronissima: 128
-
Tribuna: 3.120
-
Distinti: 1.690
-
Curva locale: 1.711
-
Curva ospiti: 850
I botteghini dello stadio saranno aperti anche domenica. Gli 850 biglietti di Curva Nord riservati ai tifosi ospiti resteranno disponibili fino alle 19 di sabato.