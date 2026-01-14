TERAMO-GIULIANOVA È “GIORNATA BIANCOROSSA”: AL BONOLIS SI GIOCA DOMENICA 18 GENNAIO. PARTE LA PREVENDITA

Il derby Teramo-Giulianova, in programma domenica 18 gennaio alle 14.30 allo stadio “Gaetano Bonolis”, sarà ufficialmente “Giornata Biancorossa”. Lo comunica il Teramo Calcio 1913, precisando che per l’occasione non saranno validi abbonamenti stagionali e accrediti, mentre sarà possibile accedere con le tessere di cortesia riservate a tesserati e istruttori di Giovanili e Scuola Calcio.

La prevendita, con biglietti nominativi, partirà per tutti alle 15.00 di oggi (mercoledì). Agli abbonati viene riconosciuta la possibilità di conservare il proprio posto fino alle 18.00 di domani (giovedì): sarà sufficiente presentare la tessera e mostrare il codice a barre presente sul retro.

LIMITAZIONI PER I RESIDENTI: SOLO SETTORE OSPITI

Particolare attenzione anche alle disposizioni di ordine pubblico. I residenti nei comuni di Giulianova, Mosciano, Sant’Egidio, Bellante, Alba Adriatica, Tortoreto, Martinsicuro e Roseto potranno acquistare biglietti esclusivamente nel settore Ospiti. La Questura, inoltre, si riserva di effettuare un controllo preventivo sui dati anagrafici inseriti sul tagliando d’ingresso.

I sottoscrittori dell’abbonamento stagionale del Teramo Calcio 1913 potranno comunque accedere senza problemi.

CONSIGLIO: BIGLIETTI IN PREVENDITA

La società consiglia vivamente di acquistare il biglietto in prevendita: essendo nominativo, con obbligo di inserimento dei dati e di esibizione del documento d’identità, l’emissione richiede tempi più lunghi.

COME ACQUISTARE

Sono quattro le opzioni disponibili:

portale ciaotickets.com

rivendite abituali Ciaotickets

store biancorosso (ingresso Tribuna stadio “Bonolis”, primo livello)

botteghino dietro il settore Distinti

Store e botteghino sono aperti oggi dalle 15 alle 19; giovedì, venerdì e sabato dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19.

RIVENDITE CIAOTICKETS

(tranne domenica mattina)

Iskra Bar, via Mario Capuani 92

Disco Boom, viale Fedele De Paulis

Tabaccheria Delle Grazie, via Noè Lucidi 1

Tabacchi E…, via Crucioli 41

Tabaccheria Ricci, viale Crispi

Tabaccheria Sbraccia, Centro Commerciale “Gran Sasso”

Tabaccheria 18, via Pannella

Tabaccheria 41, via del Castello 6

I PREZZI

(Diritti di prevendita esclusi)

Poltronissima : 36 euro

Tribuna Centrale : 25 euro

Tribuna Laterale : 19 euro

Tribuna Laterale ridotto : 15 euro

Distinti : 15 euro

Distinti ridotto : 12 euro

Curve : 11 euro

Curve ridotto: 8 euro

Il ridotto è riservato a Over 65, Donne, Under 18 e Disoccupati (con apposita dichiarazione, solo in store).

INGRESSI OMAGGIO

Ingresso gratuito per:

Under 10 (solo Curva e Tribuna Laterale, con genitore/accompagnatore e documento)

non deambulanti o invalidi al 100% (con certificato ASL) e 1 accompagnatore, esclusivamente in Tribuna

DISPONIBILITÀ BIGLIETTI

Sono 7.499 i tagliandi disponibili, così distribuiti:

Poltronissima: 128

Tribuna: 3.120

Distinti: 1.690

Curva locale: 1.711

Curva ospiti: 850

I botteghini dello stadio saranno aperti anche domenica. Gli 850 biglietti di Curva Nord riservati ai tifosi ospiti resteranno disponibili fino alle 19 di sabato.