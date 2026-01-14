A24, RIUNIONE AL MIT SULLO STATO DEI LAVORI: AL TAVOLO SALVINI, COMMISSARI E REGIONE ABRUZZO, PAROLA D'ORDINE: ACCELERARE

Si è svolta questa mattina al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) una riunione dedicata allo stato di avanzamento dei lavori sull’autostrada A24, infrastruttura considerata strategica per i collegamenti tra Abruzzo e Lazio e per tutto il versante appenninico e adriatico. Al tavolo, oltre al ministro Matteo Salvini, erano presenti i due commissari dell’autostrada, l’avvocato Marco Corsini e l’ingegnere Pierluigi Caputi, il presidente della Regione Abruzzo e il concessionario. Nel corso dell’incontro è stato ribadito come obiettivo prioritario quello di procedere nel più breve tempo possibile per accelerare le attività in corso e garantire livelli sempre maggiori di sicurezza su una tratta fondamentale per pendolari, trasporti e mobilità interregionale. La linea condivisa da ministro e partecipanti è quella di lavorare con tempi rapidi per rendere l’A24 un’arteria sempre più sicura e funzionale, intervenendo in maniera efficace sui punti più delicati e mantenendo alta l’attenzione su un’autostrada che rappresenta un collegamento chiave non solo per Abruzzo e Lazio, ma per un’area molto più ampia che comprende l’intero sistema di relazioni tra dorsale appenninica e costa adriatica.