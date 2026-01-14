NOTAIO ENNIO VINCENTI, TERAMO IN LUTTO: È MORTO IMPROVVISAMENTE A 86 ANNI

Ha suscitato commozione in città la notizia della scomparsa improvvisa del notaio Ennio Vincenti, deceduto la scorsa notte nella sua abitazione all’età di 86 anni. Secondo quanto si è appreso, il notissimo pubblico ufficiale sarebbe stato colpito da un malore improvviso nel sonno. Vincenti è stato per decenni una delle figure più conosciute e stimate del notariato teramano, esponente di quella “vecchia guardia” che ha esercitato la professione in numerosi ambiti, nel suo storico studio in via Raneiro, a pochi passi da corso San Giorgio. Apprezzato per competenza e rigore, nel corso della carriera ha contribuito alla formazione di diversi colleghi. La tradizione professionale è proseguita anche in famiglia: il testimone è passato alla figlia Marina, oggi a sua volta notaio a Teramo. I funerali si terranno domani in Cattedrale.