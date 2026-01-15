VIDEO - FOTO / BUON COMPLEANNO "CANTINETTA", DA 40 ANNI L'ABITUDINE BUONA DEI TERAMANI

Ci sono posti che non sono semplicemente un indirizzo. Sono un’abitudine buona. Una promessa mantenuta. Una luce accesa anche quando fuori cambia tutto. In piazza Verdi, a Teramo, La Cantinetta compie quarant’anni. E a guardarli bene, questi quarant’anni non sono solo la storia di un locale: sono la storia di una città che cresce, si innamora, litiga, ride, si ritrova. Intorno a un tavolo. Attorno a un forno. Attorno a un’idea di famiglia. Perché La Cantinetta, in fondo, è stata questo: un posto dove ci si sente accolti. Da sempre. Tutto comincia nel 1986, per volontà di Letizia e Piergiorgio. La prima insegna aveva il sapore di un’epoca che sapeva inventare: “Capability know pub”, poi diventato “Know pub”. Ma Teramo è fatta così: mette i nomi ufficiali da parte e sceglie quelli del cuore. E così per tutti era semplicemente “il pub”. Un punto fermo, un riferimento. Un’alternativa al Liverpool, l’altro storico locale cittadino: due mondi diversi, due atmosfere, due “rituali” che hanno segnato una generazione. E nel rumore caldo dei bicchieri, nelle chiacchiere della sera, nella musica e nelle confidenze, Teramo imparava una cosa: che quel posto non era di moda — era di tutti. Il tempo ha cambiato tante cose. Ha cambiato abitudini, gusti, stagioni. E anche “il pub” ha saputo cambiare pelle: è diventato pizzeria, e ha preso il nome con cui oggi la città lo conosce e lo ama: La Cantinetta. Ma c’è un punto fondamentale: non ha mai cambiato anima. È rimasta fedele a una cifra rara: quella familiare e cordiale, quella che fa la differenza tra un locale e un luogo. Quella che ti fa entrare e pensare: “qui mi conoscono”. E se non ti conoscono ancora, ci mettono poco: perché La Cantinetta ti prende per mano, senza farlo pesare. Così, negli anni, ha servito davvero generazioni di teramani: le compagnie chiassose dei vent’anni, le coppie che si sono scelte davanti a una pizza, le famiglie con i bambini, le tavolate dove i ruoli cambiano e i figli diventano genitori. E intanto la città va avanti. Ma lei resta lì: come un rifugio gentile. Se La Cantinetta fosse solo tradizione, non sarebbe durata quarant’anni. La sua forza — da sempre — è anche l’altra faccia dell’amore: la curiosità. Il gusto dell’inventiva. L’ironia intelligente. Qui nasce quello che molti ricordano ancora con un sorriso: il primo “bar condicio”. Un gesto semplice e geniale insieme: tutti i santini elettorali esposti, senza preferenze, senza bandiere — ma con lo spirito di chi sa che un locale pubblico è davvero pubblico quando appartiene a tutti. Un’idea che oggi fa sorridere, ma che racconta benissimo La Cantinetta: un posto capace di essere popolare senza essere banale, creativo senza essere costruito. Poi, come succede nella vita, arriva anche il dolore. Piergiorgio se ne va nel 2021. E in quel vuoto, Teramo non perde solo un ristoratore: perde un pezzo di storia condivisa, una presenza che aveva fatto della normalità una forma di cura. Ma le storie vere non finiscono: si trasformano in eredità. Oggi, quella passione è passata al figlio Stefano, che ne ha raccolto il testimone con la responsabilità più grande: non gestire un’attività, ma custodire un sentimento. Perché certe insegne non sono solo insegne. Sono memorie vive. E quando ci sono cuore e famiglia, quando la gentilezza non è strategia ma natura, allora la città se ne accorge. E ringrazia. Quarant’anni, per un locale, sono un traguardo enorme. Significa resistere alle mode, ai cambiamenti, alle crisi, alle trasformazioni del mondo. Significa rialzare la serranda anche quando è dura. Significa crederci, sempre. E La Cantinetta, in questi quarant’anni, ha fatto una cosa semplice e quasi rivoluzionaria: ha continuato a essere un posto umano.Oggi Teramo le dice grazie. Grazie a Letizia. Grazie a Piergiorgio. Grazie a Stefano. Grazie a chi ha lavorato dietro quel bancone, a chi ha impastato, a chi ha servito ai tavoli, a chi ha regalato sorrisi senza far rumore. Perché se una città è fatta di strade, è anche fatta di luoghi. E se è fatta di luoghi, è fatta soprattutto di quelli in cui ci si sente a casa. E allora buon compleanno, La Cantinetta. Che tu possa continuare ancora a lungo a fare ciò che hai sempre fatto: nutrire Teramo — non solo con la pizza, ma con l’anima.