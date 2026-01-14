SI È SPENTO IL GIORNALISTA TERAMANO BENIAMINO DE NIGRIS URBANI

È scomparso improvvisamente all’età di 73 anni Beniamino De Nigris Urbani, figura conosciuta e stimata in città per il suo percorso umano e professionale. Nel corso della sua vita ha lavorato come dipendente Tercas, esperienza che ha segnato una parte importante del suo cammino, mantenendo sempre un forte legame con l’ambiente cittadino e con le persone incontrate nel lavoro quotidiano. Parallelamente, De Nigris Urbani ha coltivato con passione la scrittura e l’informazione: scrittore e giornalista, ha dedicato tempo e impegno alla parola, alla narrazione e all’approfondimento, lasciando tracce nel mondo culturale locale. A darne il triste annuncio sono la moglie Matilde, i figli Francesca, Luca e Paola con Sara, le sorelle, i cognati, i nipoti e tutti i parenti.La camera ardente è allestita presso la Casa Funeraria “Petrucci Carlo” (Teramo, Zona Artigianale Villa Pavone, via Martiri delle Foibe 12), con orario dalle 8.30 alle 20.00. I funerali si svolgeranno venerdì 16 gennaio alle ore 15.00 presso la Chiesa di Sant’Antonio.