NASCE LA CARTA DELLO STUDENTE L’ADSU CERCA AGEVOLAZIONI E PROMOZIONI DA PARTE DI ESERCENTI, OPERATORI ECONOMICI E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO

L’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Teramo ha pubblicato un avviso esplorativo finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte di esercenti, operatori economici e associazioni, disponibili ad offrire sconti, agevolazioni e promozioni su beni e servizi a favore della comunità studentesca dell’Università degli Studi di Teramo e dell’Istituto Musicale “G. Braga”. L’iniziativa rientra nelle politiche dell’ADSU per il sostegno al diritto allo studio, e punta alla creazione di una rete di attività convenzionate nell’ambito della futura Carta dello Studente, strumento che consentirà agli studenti di accedere a condizioni agevolate in diversi settori, tra cui ristorazione, commercio, cultura, sport, servizi e strutture sanitarie. L’avviso ha natura esclusivamente esplorativa e non comporta vincoli contrattuali per l’Ente. I soggetti aderenti potranno definire in autonomia le modalità e l’entità delle agevolazioni proposte, che saranno riconosciute agli studenti mediante esibizione del libretto universitario. Le attività aderenti saranno inserite in un apposito elenco pubblicato sul sito istituzionale dell’ADSU. Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato alle ore 13:00 del 20 marzo 2026 (termine non perentorio). Le candidature dovranno essere presentate secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico. Il testo integrale dell’avviso e la modulistica sono disponibili sul sito dell’ADSU Teramo, all’Albo Pretorio online e nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti