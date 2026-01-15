IZS, CDA COMPLETO: SOSPIRI UFFICIALIZZA LA NOMINA DELLA FASULO

IZS Teramo, la nomina è arrivata. Oggi il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, ha provveduto alla designazione di Arianna Fasulo nel Consiglio di amministrazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise “G. Caporale” di Teramo. Un atto che chiude formalmente la partita sul piano istituzionale, ma che rischia di riaccendere il fronte delle contestazioni già aperto dal mondo veterinario, che da settimane chiede verifiche e trasparenza sull’intero procedimento. La designazione, infatti, si inserisce in una vicenda diventata controversa dopo il cambio di valutazione su una candidatura che, in una prima fase, risultava non ammissibile e che successivamente è stata invece inserita tra quelle ritenute idonee. Nei giorni successivi all’aggiornamento dell’istruttoria, alcune componenti del mondo veterinario hanno deciso di muoversi con un’azione formale: un’istanza di accesso agli atti per ottenere documenti ritenuti decisivi a verificare correttezza e completezza dell’iter. La nomina arriva a sanare la situazione. Il CdA dell’IZS risulta scaduto nel marzo 2025 e la sostituzione del componente mancante si trascinava da mesi. Dal 1 gennaio, proprio a causa dei ritardi, l’Istituto si trova in esercizio provvisorio. Ora, con l’atto firmato oggi, si chiude un pezzo della partita istituzionale.