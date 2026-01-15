ECCO I “PERCORSI DI ERMES”: 26 COMUNI, 29 TRACCIATI PER SCOPRIRE IN E-BIKE IL CUORE D’ITALIA

Presentato ufficialmente oggi a Teramo il progetto definitivo dei "Percorsi di Ermes", ovvero “Magic Italy’s Center”, che mette insieme tre regioni dei crateri sismici del 2009 e del 2016-2017 e attraverso il quale si realizza la più grande rete sentieristica per bici elettriche del Centro Italia. Entro il 2026 il progetto dovrebbe essere operativo.

Finanziato con un totale di 3,7 milioni di euro nell’ambito del programma Next Appennino (di cui 2,5 milioni per i Comuni), all’interno del Fondo Complementare al PNRR per le Aree Sisma, Magic Italy’s Center si pone l’obiettivo, attraverso un partenariato pubblico-privato, di coniugare la promozione della mobilità sostenibile con la valorizzazione turistica di un territorio, quale quello di Abruzzo, Marche e Lazio, dotato di uno straordinario patrimonio naturalistico, storico e artistico.

Un vero e proprio progetto di sviluppo dell’Appennino centrale, dunque, che promosso da Confesercenti e presentato dal Consorzio Ecotouring soc.cons. a r.l. di Teramo, vede il Comune di Teramo capofila di 26 comuni: oltre a Teramo sono infatti partner del progetto L’Aquila, Campotosto, Montereale, Scoppito, Castel del Monte, Capestrano, Navelli, Collarmele, Fossa, Poggio Picenze, San Demetrio ne' Vestini, Lucoli, Ovindoli, Amatrice, Torre de' Passeri, Colledara, Campli, Valle Castellana, Cortino, Civitella del Tronto, Pietracamela, Castelli, Torninparte; Rocca Santa Maria e Acquasanta Terme.

Diverse sono le azioni realizzate nell’ambito di Magic Italy’s Center: dall’ottimizzazione dei percorsi ciclabili e sentieristici per il turismo in e-bike, che sono 29, all’installazione di un’adeguata ed efficace segnaletica, dalla realizzazione di aree di sosta e ristoro ad attività di formazione e informazione rivolte agli esercizi commerciali aderenti al progetto per l’avvio e il consolidamento della ricettività, passando per percorsi professionalizzanti per accompagnatori cicloturistici.

Il progetto prevede inoltre la mappatura e la georefenziazione delle informazioni sull’offerta turistica territoriale e sui principali percorsi tracciati, la realizzazione di un’app di progetto attraverso la quale sarà possibile avere informazioni sui punti di noleggio e ricarico e-bike, oltre che sull’intera ciclovia messa a sistema, la realizzazione di un apposito portale per la promozione del territorio e del progetto Magic Italy’s Center e grazie al quale cittadini e turisti potranno programmare la propria esperienza, la realizzazione di touch screen informativi che saranno installati lungo l’intera rete, la promozione di diverse proposte di itinerari turistici integrati pensati per l’e-bike.

“L’Appennino centrale, duramente colpito dai terremoti del 2009 e da quelli del 2016-2017 – sottolinea il Sindaco Gianguido D’Alberto – sta vivendo un importante momento di rinascita e rigenerazione. Un percorso all’interno del quale il progetto Magic Italy's Centre riveste un’importanza strategica. Oggi più che mai, come ho evidenziato anche in numerose altre occasioni, è assolutamente necessario ragionare in termini non solo di aree vaste ma di interregionalità ed è proprio quello che stiamo facendo con questo progetto. Magic Italy’s Center, infatti, mettendo insieme ben tre regioni del cratere sismico, per un totale di 26 comuni tra cui due capoluoghi di provincia, va ad investire, attraverso un partenariato pubblico, su un territorio che di fatto costituisce una macro regione naturale. E lo fa rispettandone ed esaltandone la bellezza. Per questo non possiamo che essere orgogliosi, come Città di Teramo, di essere capofila di un progetto che rappresenta uno straordinario volano di sviluppo per tutto il Centro Italia e che ci consentirà di far conoscere questo bellissimo territorio, ricco di storia e di cultura, ad una platea sempre più ampia”.

Soddisfazione viene espressa dall’Assessore con delega al turismo Antonio Filipponi. “Il turismo lento, quello esperienziale, attrae sempre più persone ed è essenziale investire su questo settore, che rappresenta un grande volano di sviluppo per i nostri territori. Il valore aggiunto di Magic Italy’s Center è proprio quello di coniugare la promozione turistica e culturale del territorio con quella della mobilità alternativa, aprendoci a quel target di turisti che vuole conoscere a fondo un territorio, immergendosi nella sua realtà. Un progetto che si inserisce in un più generale percorso di valorizzazione della nostra città e della nostra provincia, ricche di risorse naturalistiche, storiche ed architettoniche”.