NASCE “PINETO ON RADIO”, IL NUOVO FORMAT WEB PER RACCONTARE LA CITTÀ TRA ATTUALITÀ, SPORT E STORIE

Un nuovo progetto di comunicazione, completamente digitale e pensato per i canali social: si chiama Pineto On Radio ed è pronto a debuttare sul web con un format dedicato al racconto del territorio, dell’attualità locale, dello sport e delle storie che animano la comunità pinetese. L’iniziativa punta su un linguaggio diretto e accessibile, con una formula dinamica e interattiva in cui informazione e intrattenimento si incontrano. Al centro, l’idea di dare spazio al pubblico e costruire un dialogo costante con la città, valorizzando voci, esperienze e avvenimenti di Pineto. A guidare il progetto ci sono Mauro Di Concetto e Michele Marano, due figure note in ambiti diversi ma complementari. Di Concetto è già stato conduttore di “Qui Pineto” su Radio Cerrano Web e ha collaborato per anni con testate come Il Centro, Le Notizie e numerosi giornali locali. Marano è un imprenditore del territorio e una “voce storica” del volley pinetese: oggi è infatti lo speaker ufficiale dell’Abba Volley. “Pineto On Radio” si propone come uno spazio agile e contemporaneo, capace di raccontare Pineto con taglio moderno, tra aggiornamenti, approfondimenti e contenuti social pensati per raggiungere un pubblico ampio. Il debutto è previsto a breve sui canali social, dove sarà possibile seguire le prime puntate e interagire con i conduttori, contribuendo con segnalazioni, commenti e storie. Gli ideatori hanno già diffuso la locandina ufficiale e un testo di presentazione del progetto, rinnovando la disponibilità per interviste, collaborazioni e ulteriori informazioni. Un nuovo canale, dunque, per dare voce alla città: Pineto raccontata in “frequenza web”, con l’obiettivo di unire comunità, passione e informazione.