L’AVVOCATO DANIELA VALENZA È LA NUOVA DIRETTRICE GENERALE DELLA FONDAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DI TERAMO

L’avvocato Daniela Valenza è la nuova direttrice generale della Fondazione dell’Università degli Studi di Teramo. La nomina è stata ufficializzata oggi, 15 gennaio 2026, segnando un passaggio importante per l’Ente che affianca l’Ateneo nelle attività di supporto e sviluppo. Valenza è laureata proprio all’Università di Teramo, dove ha conseguito anche la specializzazione e il dottorato di ricerca. Nel suo curriculum figura una lunga esperienza in ambito amministrativo e istituzionale: è dirigente della Regione Abruzzo con incarico di Segretario della Giunta regionale, è stata Commissario straordinario della Centrale di Committenza regionale, Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica Centro e Presidente dell’Ente regionale Servizio Idrico Integrato. Attualmente svolge anche il ruolo di consigliere giuridico esperto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per le politiche legate alla ricostruzione del Sisma 2016. “Sento orgoglio e responsabilità”, ha commentato la neo direttrice generale, sottolineando il valore simbolico del suo ritorno nell’Ateneo dove si è formata. Valenza ha indicato come obiettivo il rilancio della Fondazione attraverso “un nuovo modello organizzativo e gestionale”, in grado di coniugare efficientamento delle risorse e reperimento di nuovi sostegni dal territorio e dalle istituzioni. Nel suo intervento, Valenza ha rimarcato la centralità del rafforzamento del legame tra Fondazione e contesto locale: realtà produttive, comunità, imprese, ordini professionali, fondazioni e istituzioni. Un percorso orientato a costruire una Fondazione “trasversale, inclusiva, partecipata e sostenibile”. L’azione, ha aggiunto, sarà portata avanti in costante sinergia con il Magnifico Rettore, prof. Christian Corsi, valorizzando “una visione condivisa orientata alla crescita e all’innovazione”.