BLACKOUT PROGRAMMATO SENZA ADEGUATO PREAVVISO: DISAGI A SAN NICOLÒ A TORDINO

Disagi per cittadini e attività commerciali nella mattinata di oggi, giovedì 15 gennaio, a causa di una interruzione programmata dell’energia elettrica che ha interessato parte del quartiere dalle 8:30 alle 16:15. La sospensione della fornitura ha creato problemi soprattutto ai residenti, molti dei quali hanno segnalato difficoltà nell’utilizzo di cancelli automatici e garage elettrici, rimasti bloccati durante le ore del blackout. Ma l’impatto più pesante si è registrato sul fronte delle attività economiche, con negozi e servizi costretti a fermarsi. Tra le realtà coinvolte c’è anche By Tiziano Più, che si è ritrovata “al buio” e senza possibilità di riscaldare i locali, con il personale già presente sul posto ma nell’impossibilità di lavorare regolarmente. Una situazione che, oltre al disagio immediato, ha comportato inevitabili ripercussioni sull’organizzazione della giornata e sull’attività stessa. A far discutere, tuttavia, sono soprattutto le modalità di comunicazione dell’interruzione. Secondo quanto riferito, gli avvisi sarebbero stati affidati esclusivamente a cartelli affissi su alcuni pali della luce, cartelli che molti residenti e commercianti non avrebbero notato nei giorni precedenti. Da qui il dubbio che possano essere stati collocati addirittura durante la notte, senza un reale preavviso utile a consentire una pianificazione. By Tiziano Più sottolinea inoltre di aver già segnalato in passato situazioni analoghe attraverso comunicazioni formali inviate tramite PEC, proprio per evitare il ripetersi di episodi simili. Dopo quanto accaduto oggi, l’attività annuncia di essere al lavoro per trasmettere una formale diffida al distributore di energia elettrica, auspicando che anche altre realtà coinvolte possano intraprendere iniziative analoghe. L’appello finale è chiaro: in futuro, le interruzioni programmate dovranno essere accompagnate da avvisi più chiari, tempestivi e diretti, nel rispetto dei cittadini e del lavoro delle attività del territorio.