VIDEO/ L'ASBUC IN CAMPO PER LA SICUREZZA IN MONTAGNA: “NUOVI PUNTI RADIO PER LE EMERGENZE”

L’ASBUC rafforza la propria presenza sul territorio con un progetto mirato alla sicurezza degli utenti della montagna, puntando su un sistema di comunicazione più efficace nei momenti di emergenza. In un ambiente dove le condizioni meteo, l’isolamento e le difficoltà logistiche possono rendere complicati anche i soccorsi, la tempestività delle comunicazioni diventa un elemento cruciale.

“La montagna è sempre stata un ambito molto difficile – spiega Paride Todisco dell'Asbuc – e le comunicazioni possono essere complicate, soprattutto in situazioni di emergenza. Per questo stiamo predisponendo dei punti collegati con attrezzatura di radioamatori”. Il piano prevede la realizzazione di postazioni radio strategiche, in grado di garantire collegamenti utili anche quando i tradizionali sistemi di comunicazione risultano instabili o non disponibili. Uno dei punti, riferisce l’ASBUC, è stato predisposto alla Madonnina, postazione storicamente legata alle emergenze in quota. Un secondo punto è stato invece completato prima di Natale presso il Rifugio Cimata, con l’installazione dell’attrezzatura necessaria per rendere operativa la rete di collegamento. La terza postazione, in fase di realizzazione, sarà collocata all’interno del Comune di Pietracamela, direttamente nella sede ASBUC, con l’obiettivo di creare un nodo stabile e funzionale per coordinare le comunicazioni e supportare le attività in caso di criticità. Un’iniziativa che punta a migliorare la sicurezza complessiva in montagna, offrendo un sistema di supporto pensato non solo per chi vive e lavora sul territorio, ma anche per escursionisti, sciatori e frequentatori dell’area, soprattutto nei mesi invernali quando aumentano i rischi legati alle condizioni climatiche.