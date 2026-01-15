VIDEO-FOTO/ LA MAGNIFICA AVVENTURA ALLA MADONNINA: SOPRALLUOGO DELLA PROVINCIA DI TERAMO ALLA CABINOVIA CIASPOLANDO FINO IN ALTA QUOTA

Una “magnifica avventura”, intensa e faticosa, ma capace di riportare al centro dell’attenzione tutta la forza e lo spettacolo della montagna teramana. È quella vissuta nella mattinata di oggi dalla Provincia di Teramo, guidata dal presidente Camillo D’Angelo, insieme a una delegazione composta dal corpo della Polizia Locale, dalla GST e dall’atletico ufficiale giudiziario Osvaldo Di Domenico. Il gruppo è partito dal piazzale e, nel giro di un’ora, ha affrontato una durissima camminata per raggiungere la Madonnina, dove si trova il punto terminale della cabinovia. In un primo tratto, i partecipanti sono stati in parte agevolati grazie all’utilizzo di una motoslitta, messa a disposizione da due esponenti dell’Esercito, che hanno fornito supporto logistico all’operazione. Nonostante una giornata non completamente limpida, le condizioni meteo sono risultate favorevoli: cielo non perfettamente in chiaro, ma senza precipitazioni, né pioggia né neve, consentendo così lo svolgimento del sopralluogo in sicurezza. All’iniziativa erano presenti anche due incaricati della ditta Finori Srl, che hanno contribuito alle verifiche e al controllo dell’attrezzatura, nell’ambito delle attività svolte sul posto. Un’uscita che, oltre al valore operativo e tecnico del sopralluogo, ha avuto anche un forte significato simbolico: un ritorno “sul campo” per ribadire quanto la montagna rappresenti un patrimonio straordinario del territorio, capace ancora di richiamare attenzione e rispetto, soprattutto quando viene vissuta e attraversata con spirito di servizio e determinazione.