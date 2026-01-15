IL CASO / FINORI: «NIENTE CHIAVI, PERCHÈ HANNO SFONDATO LA PORTA», D'ANGELO: «CE LO HA CHIESTO L'UFFICIALE GIUDIZIARIO»

«Non ho riconsegnato le chiavi, perché il presidente della Provincia ha sfondato la porta». Marco Finori spiega così il suo rifiuti e aggiunge: «Non hanno voluto fare la prova in contraddittorio, mettendo in funzione l’impianto alla nostra presenza, come previsto in casi del genere, a garanzia di tutti e per evitare successive contestazioni». Immediata la controreplica di D’Angelo: «Noi abbiamo agito su indicazione dell’ufficiale giudiziario, anche la decisione di forzare l’accesso è stata adottata su richiesta dell’ufficiale giudiziario»