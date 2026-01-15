VIDEO-FOTO/ CAMION URTA CAVALCAVIA SULL’A14: TETTO SI STACCA E FINISCE IN STRADA, COINVOLTE UNA PANDA E UN ALTRO MEZZO PESANTE

Paura questa sera lungo l’Autostrada A14. Poco prima delle 20:00 i vigili del fuoco del Comando di Teramo sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto nella carreggiata Nord, appena superata l’uscita di Mosciano Sant’Angelo.

A rimanere coinvolto è stato un camion con rimorchio adibito al trasporto di pollame. Secondo quanto ricostruito, il mezzo pesante ha urtato un cavalcavia a causa dell’accidentale attivazione del sistema di sollevamento idraulico del tetto. In seguito all’impatto, la copertura metallica si è staccata ed è precipitata sull’asfalto.

Il tetto caduto in carreggiata è stato urtato prima da un altro mezzo pesante e, successivamente, da una Fiat Panda. A causa del violento impatto, l’auto ha sbandato finendo contro la barriera jersey che separa le due carreggiate. La conducente è rimasta ferita lievemente ed è stata trasportata in ospedale in ambulanza.

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi e dell’area, effettuando anche verifiche sulle condizioni del cavalcavia: per eliminare situazioni di rischio sono state rimosse alcune piccole porzioni di calcestruzzo pericolanti.

La carreggiata nord dell’A14 è rimasta chiusa al traffico per oltre un’ora, fino al ripristino delle ordinarie condizioni di viabilità. Per le operazioni di rimozione e recupero dei veicoli incidentati sono intervenuti diversi carroattrezzi.

Sul posto hanno operato pattuglie della Polizia Stradale e Autostradale per la regolazione del traffico e gli adempimenti di competenza, oltre al personale della società autostradale impegnato nel ripristino della circolazione.