IL SABATO ALL'ARGHIRÒ, UN RITO CHE CRESCE

C’è un modo di intendere il sabato che non ha bisogno di accelerare. All’Arghirò è nato così: senza fretta, senza forzature, lasciando che le cose prendessero forma nel tempo. La musica dal vivo non è arrivata come un evento “una tantum”, ma come un’abitudine costruita con pazienza, sostenuta da chi ha scelto di fermarsi, ascoltare, e poi tornare. Quello che all’inizio era solo un’idea oggi è diventato un punto di riferimento — non per rumore, ma per continuità. Un appuntamento riconoscibile, dove la musica accompagna invece di invadere, e dove il sabato non è un pretesto, ma un racconto. Il prossimo capitolo è fissato per domani, sabato 17 gennaio, quando dalle 11:00 alle 14:00 la scena sarà affidata ai Fidanza Jazz Combo, tra swing e jazz. Un set pensato per seguire il ritmo della giornata, per stare dentro il tempo con leggerezza: musica calda, elegante, capace di creare atmosfera senza chiedere troppo. Poi arriva la sera e la musica cambia forma, ma resta fedele alla stessa idea: accompagnare. A partire dalle 19:00 spazio a un nuovo viaggio sonoro con Naomi DJ, protagonista di un set che promette “musica a 360°”. Una presenza in crescita, fatta di ascolto e sensibilità, con scelte sempre più consapevoli e una direzione che trova il suo spazio con naturalezza: un DJ set che non cerca l’effetto facile, ma costruisce un percorso. Un sabato che si prende il suo tempo Dall’inizio alla fine. Con una continuità che ormai è diventata identità. E con la musica che, come sempre all’Arghirò, non serve a riempire: serve a restare.